Источник рассказал о распространении США в СБ ООН проекта резолюции по Ближнему Востоку

США распространили в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) проект резолюции, посвященной палестино-израильскому конфликту, в которой резко осуждается палестинское движение ХАМАС. Об этом 22 октября сообщил знакомый с ситуацией источник «Известий».

Так, в своем проекте резолюции США отвергают и осуждают атаки, совершенные ХАМАС и другими группировками на Израиль, начиная с 7 октября.

Проект резолюции также учитывает права Израиля. Так, он подчеркивает неотъемлемое право этого государства на индивидуальную и коллективную самооборону. К прекращению огня при этом США не призывают.

Документ еще официально не публиковался. Вероятно, работа над ним еще ведется.

Ранее, 21 октября, сообщалось, что Россия намерена созвать новое заседание Совбеза ООН, чтобы обсудить ситуацию вокруг Израиля и Палестины. Первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский отметил, что возобновление 10-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи по палестино-израильскому конфликту планируется реализовать уже в течение следующей недели.

18 октября Совет Безопасности ООН отклонил бразильский проект ближневосточной резолюции, на который американская сторона наложила вето. За документ, предусматривающий отмену указания жителям сектора Газа переместиться на юг анклава, проголосовали 12 членов совета.

Днем ранее, 17 октября, сообщалось, что Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России по палестино-израильскому конфликту. В поддержку документа высказались Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. Против резолюции проголосовали США, Великобритания, Франция и Япония. Остальные участники воздержались от голосования.

На это постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о своих сожалениях относительно отклоненной резолюции России. По его словам, Совет Безопасности тратит на обсуждения слишком много времени, пока в зоне конфликта продолжают гибнуть люди.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадало более 5 тыс. человек. Число жертв превышает 1,4 тыс. человек. В секторе Газа в конфликте на сегодняшний день погибло более 4,3 тыс. человек и еще 13,5 тыс. получили ранения.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.