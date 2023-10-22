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Хабиб Нурмагомедов поздравил Махачева и объяснил свое отсутствие в зале

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил соотечественника Ислама Махачева с победой над австралийцем Александром Волкановски в главном бою турнира UFC 294, который прошел 21 октября в Абу-Даби, и объяснил поклонникам, почему не посетил этот поединок лично.

«Лучший боец в мире на сегодня! Люблю тебя, брат, и поздравляю, Ислам», — написал экс-чемпион UFC в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Нурмагомедов также объяснил поклонникам, почему не посетил турнир лично и не был в команде Махачева.

«Я не хожу на бои, не бываю в углу, и я полностью оставил всё, что связано с ММА. Прошу принять мое решение так же, как это приняли мои братья, друзья и спарринг-партнеры. То, чего достигла наша команда, навсегда будет в истории этого вида спорта», — добавил он.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи и третьей защиты титула чемпиона в легком весе. На счету бойца 29 побед в UFC и ни одного поражения.

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21 октября россиянин Ислам Махачев победил австралийца Александра Волкановски в главном бою турнира UFC 294. Он сделал это нокаутом в первом раунде на турнире в ОАЭ и во второй раз защитил чемпионский титул в легком весе.

Махачев стал чемпионом UFC в легком весе 22 октября 2022 года, победив бразильца Чарльза Оливейру на турнире UFC 280. Он рассказал, что посвятил свою победу над бразильским соперником отцу Хабиба Нурмагомедова. По словам спортсмена, к этому моменту он шел и тренировался всю жизнь.

Махачев стал третьим чемпионом UFC из России после Хабиба Нурмагомедова и Петра Яна.

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