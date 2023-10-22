Мелони указала Нетаньяху на важность гуманитарного коридора в Газу

Израилю необходимо обеспечить доступ гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время встречи с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху, прошедшей в Тель-Авиве в субботу, 21 октября. Об итогах разговора сообщили на официальном сайте правительства Италии.

«Премьер-министр, подтвердив полное право Израиля защищать себя в соответствии с международным правом и жить в мире, подчеркнул важность гарантирования гуманитарного доступа в Газу и перспективы мира в регионе», — сказано в сообщении.

Кроме того, Мелони обсудила с израильским премьер-министром итоги прошедшей в Каире конференции, посвященной Палестине.

Ранее в тот же день сообщалось, что Мелони прибыла в Израиль на назначенную ранее встречу с Нетаньяху. До этого она приняла участие в саммите по палестинской проблеме (Cairo Summit for Peace) в Каире. Политик объяснила, что конфликту между Израилем и Палестиной нельзя перерасти в религиозную войну и столкновение цивилизаций.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.