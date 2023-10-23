В Москве пройдет конференция о страховании в логистике

В столице 1 ноября пройдет конференция «InnoConf Логистика: Кейсы. Партнеры. Решения», на которой обсудят возможность развития рынка с помощью инструментов страхования.

Как рассказали в пресс-службе IT-компании «Инносети», которая организует отраслевую конференцию, на мероприятии выступят представители «АльфаСтрахования», «Ингосстраха», «Ренессанс страхования» и «СберСтрахования», а также спикеры от «Грузовичкоф», «Деловых Линий», «Скиф-Карго». Кроме того, участие в дискуссии примут эксперты платформ «Монополия» и «Траффик».

«Представители рынка представят свои бизнес-кейсы и продуктовые подходы, с помощью которых повышают уровень сервиса и лояльность клиентов», — отметили организаторы.

Также в ходе конференции будет представлен обзор текущего состояния рынка автомобильных грузоперевозок и озвучены прогнозы до 2026 года, подготовленные исследовательским агентством MA Research. Кроме того, участники мероприятия смогут познакомиться с актуальным анализом рыночных ниш и потенциала страхования грузоперевозок.

Конференция пройдет на площадке РБК Центр событий. Для участия требуется предварительная регистрация.

«Инносети» — разработчик блокчейн-платформы сопровождения страхования грузоперевозок. Компания работает с 2018 года, головной офис находится в Калининграде.