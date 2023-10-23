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40% российских горожан пользуются экосистемными подписками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Доля пользователей экосистемных подписок среди жителей российских городов в III квартале 2023 года достигла 40%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного экспертами международной исследовательской компании GfK.

В онлайн-опросе принял участие 7500 респондентов в возрасте от 16 до 55 лет, проживающие в городах России, включая малые города с населением до 100 тысяч человек. В исследовании упоминались 9 экосистемных подписок, включая «Яндекс Плюс», «СберПрайм», «МТС Premium», «Тинькофф Про», VK Combo, YouTube Premium, «Озон Premium», «Пакет» и «Мегафон Плюс».

Как сообщили исследователи, наиболее востребованной популярной экосистемной подпиской по-прежнему остается «Яндекс Плюс»: в III квартале ее выбрали 22,4% опрошенных против 20,6% во втором квартале. Доля платных подписчиков «Яндекс Плюс» среди жителей городов также выросла — с 15,3% до 17,1% соответственно. Как следует из данных последнего опроса, среди жителей городов, принадлежащих к исследуемой выборке, экосистемными подписками пользовались 40%, тогда как во II квартале 2023 года их насчитывалось 37%. Доля пользователей платных электронных подписок, по словам исследователей, за это время также выросла и достигла 25% против 28% в предыдущем квартале.

В тройке лидеров остаются «СберПрайм» и «МТС Premium», подписка на которые оформлена у 6,0% и 4,9% горожан. Однако по сравнению с данными II квартала, разрыв между конкурирующими подписками сократился: ранее число их подписчиков составляло 5,6% и 3,7% соответственно.

Наиболее высокий уровень проникновения подписки на экосистемы — в Москве и Санкт-Петербурге (48%), а также в возрастных группах 16-24 года, где число пользователей экосистемных подписок достигает 47%, и 25-34 года, где оно достигает 48%.

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