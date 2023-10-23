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Более 70% школьников не сообщают родителям о стрессе

Опрос: 76% школьников не сообщают родителям о стрессе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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76% школьников не сообщают родителям о стрессе. Такие данные получены в результате совместного исследования медицинской компании ИНВИТРО и образовательной компании MAXIMUM Education о влиянии стресса на школьников и их родителей в 2023 году. Результаты появились в распоряжении «Известий» 23 октября.

Так, 33% респондентов ответили, что из-за стресса у их детей наблюдается нервное состояние, тревожность и/или раздражительность, 28% отметили перепады настроения, 19% — частые заболевания ОРВИ, 12% считают стресс причиной детской головной боли, 14% говорят об апатии и хронической усталости. Кроме того, следствиями стресса у детей называли резкое снижение или повышение аппетита — 9% опрошенных; высыпания на коже — 6%; бессонницу — 6%; мышечные спазмы — 4%.

На фоне стресса во время учебного года 32% россиян стали чаще посещать с детьми педиатра. Основными причинами походов к врачу называют ОРВИ (88%), обострение хронических заболеваний (18%), головные боли (12%) и хроническую усталость (2%). Абсолютное большинство (81%) школьников не обращались к специалисту из-за стрессового состояния. Из них большая часть (40%) справляются со стрессом самостоятельно, 22% не хватает на это времени, а 16% стесняются или боятся посещать врача.

При этом 23% опрошенных школьников считают, что стресс негативно влияет на их успеваемость в школе, 22% отмечают, что он сказывается на отношениях в семье, а 18% поделились, что из-за стресса портится их здоровье. 13% испытывают сложности в общении со сверстниками из-за стресса, и лишь 12% заявили, что стресс никак не сказывается на их жизни.

Самым популярным способом справиться со стрессом у школьников является прослушивание музыки — так ответили 25% опрошенных, 12% сидят в соцсетях или играют в игры, 10% читают книги или смотрят фильмы, а по 9% общаются с друзьями либо вообще никак не решают проблему стресса.

Для значительной части (63%) школьников вопросом, который вызывает стресс, является проблема выбора специальности, на которую они собираются поступать в вуз или колледж. Чтобы справиться с этим, почти треть (29%) смотрят и читают материалы о будущей профессии — так проще принять правильное решение. 20% помогает профориентация — благодаря ей они понимают, к чему у них есть склонность. 17% опираются на мнение родителей, а 7% посещают образовательные выставки.

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Как отметила ведущий медицинский эксперт ИНВИТРО Виолетта Бурдакова, у детей хронический стресс может влиять на защитные механизмы иммунной системы, вызывая повышенную восприимчивость к различным инфекциям. Также возможны нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта — от потери аппетита до повторяющейся диареи. При наличии хронических заболеваний продолжительный стресс может повлиять на обострение основной болезни и ее проявлений.

«Распознать стресс у ребенка не всегда просто. Но есть признаки, по которым можно заподозрить это состояние — перепады настроения, более выраженная раздражительность, повышенная утомляемость, сонливость, головная боль, нарушение сна, потеря аппетита, ночное недержание мочи, дискомфорт в животе. Также могут отмечаться гиперактивность, нарушение концентрации внимания, резкое снижение успеваемости в школе, замкнутость, избегание контактов с родителями и/или со сверстниками. В случае длительного проявления подобных симптомов важно обратиться к врачу-педиатру», — сказала она.

По словам психолога, руководителя направления профориентации и развития подростков компании MAXIMUM Education Ирины Гришиной, испытывать стресс — это нормально. Однако опасен переизбыток стресса, поэтому обязательно нужно следить, чтобы в жизни ребенка были разнообразные «антистрессы»: достаточное количества сна, прогулки и поддержка близких.

В сентябре Гришина рассказала, что плохие отношения с одноклассниками или учителями могут стать поводом для смены школы.

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