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24 октября отмечается День Организации Объединенных Наций

Годовщина основания ООН отмечается 24 октября
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Фото: Global Look Press/Daniel Karmann
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В текущем году исполняется 78 лет со дня образования Организации Объединенных Наций (ООН). Празднования по этому случаю пройдут в разных странах 24 октября. В знаменательную дату «Известия» рассказывают об истории всемирной организации и о том, какую роль она играет в современном мире.

День ООН – 2023: когда появился праздник

День Организации Объединенных Наций (United Nations Day) отмечают начиная с 1948 года. Праздник был приурочен к годовщине вступления в силу Устава ООН.

После окончания Второй мировой войны представители 50 стран собрались в Сан-Франциско (США), чтобы приступить к разработке этого основополагающего документа организации.

Устав был ратифицирован 24 октября 1945 года Великобританией, Китаем, СССР, США, Францией и большинством других подписавших его государств. Эта дата считается днем официального образования ООН.

В 1971 году в своей резолюции Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала государствам-членам отмечать 24 октября как государственный праздник.

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День ООН – 2023: тема и мероприятия

Традиционно в День Организации Объединенных Наций генеральный секретарь ООН обратится к мировому сообществу с посланием, а в зале Генеральной Ассамблеи пройдет международный концерт. Он будет транслироваться на веб-телевидении ООН и на официальном канале ООН на YouTube.

Концерт в честь Дня ООН в этом году посвящен теме «На переднем крае борьбы с изменением климата». В нем примут участие группа «Экологическая симфония: движение» и всемирно известный виолончелист Майкл Фицпатрик.

В разных странах также пройдут выставки, конференции и дебаты, на которых обсудят глобальные проблемы современности и работу ООН по этим направлениям.

День ООН – 2023: история организации

Организация задумывалась как площадка, на которой разные страны смогут мирно решать возникающие споры, тем самым предотвращая новые войны. Основы деятельности и структура ООН разрабатывались еще в годы Второй мировой войны ведущими участниками антигитлеровской коалиции, ведущую роль в которой играла «большая тройка» — СССР, США и Великобритания.

Предшественником ООН стала Лига Наций — первая межправительственная организация, созданная для содействия международному сотрудничеству и безопасности. Организация была учреждена в 1919 году при схожих обстоятельствах во время Первой мировой войны. Однако в итоге Лига наций не смогла предотвратить наиболее масштабный конфликт в истории человечества — Вторую мировую войну. В 1946 году была принята резолюция о передаче ее функций Организации Объединенных Наций.

Само название «Организация Объединенных Наций» впервые было использовано в январе 1942 года. Его предложил президент США Франклин Рузвельт. Присутствовавшие на Сан-Францискской конференции 1945 года решили оставить это название.

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День ООН – 2023: структура и задачи

С первых дней существования организации важнейшей частью ее деятельности является вопрос укрепления мира и безопасности на планете, а также соблюдения международного права. Цели ООН прописаны в Уставе организации, в его первой статье.

Будучи крупнейшей международной организацией, ООН также служит площадкой для решения глобальных проблем современности, требующих коллективного урегулирования. Среди них — искоренение нищеты, борьба с изменением климата и защита окружающей среды, обеспечение гендерного равенства, повышению качества жизни людей и решение еще целого ряда вопросов в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты населения.

Эти цели — всего их 17 — были приняты в 2015 году всеми государствами – членами ООН в рамках Повестки в области устойчивого развития до 2030 года.

В структуру ООН входят шесть основных органов: Генеральная Ассамблея — главный совещательный орган, Совет Безопасности, Экономический и социальный совет, Совет по опеке, Международный суд и секретариат ООН. Финансирование организации осуществляется за счет взносов государств-участников.

День ООН – 2023: об организации

Изначально организация включала 50 стран, в том числе Россию, которая стояла у истоков ее образования. В настоящее время членами ООН являются 193 государства мира. За время своего существования ООН приняла множество различных конвенций и деклараций в разных сферах. Одна из первых — Всеобщая декларация прав человека 1948 года.

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Символом ООН стали две оливковые ветви, олицетворяющие мир, и карта планеты, которая говорит о том, что деятельность международной организации не привязана к какой-либо стране и распространяется на весь мир. Возглавляет организацию бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерриш. До своего назначения на пост генерального секретаря в 2017 году он занимал должность Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Официальные языки ООН — английский, французский, испанский, арабский, китайский и русский. Штаб-квартира организации расположена в восточной части Манхэттена в Нью-Йорке.

Ранее «Известия» рассказывали о Международном дне борьбы за ликвидацию ядерного оружия, который был установлен Генассамблеей ООН в 2013 году.

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