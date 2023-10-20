Al Jazeera сообщил о двух погибших в результате атаки по православному храму в Газе
Два человека погибли в результате израильской атаки по православному храму святого Порфирия в Газе. Об этом сообщает телеканал Al-Jazeera 19 октября.
«Перемещенные палестинцы, собравшиеся в церкви Святого Порфирия, греческой православной церкви в центре города Газа, подверглись нападению израильской авиации, что привело к гибели по меньшей мере двух человек и ранениям многих других», — говорится в сообщении.
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