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Армия Израиля получила зеленый свет на вход в сектор Газа

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила зеленый свет на вторжение в сектор Газа, когда военная операция будет готова, сообщил 19 октября ABC News член израильского кабинета по вопросам безопасности, а также министр экономики и промышленности страны Нир Баракат.

«Израильским военным дан зеленый свет на вторжение в Газу», — приводит слова чиновника телеканал.

По словам Бараката, километры туннелей, которые ХАМАС построил под Газой, станут «самым большим кладбищем в мире».

На заявления ХАМАС о том, что в подземной сети ходов удерживаются некоторые или все из 203 израильских заложников министр заявил, что Израиль «приложит все усилия, чтобы вернуть наших заложников, вернуть живыми». Он заверил, что «первым и последним приоритетом» является уничтожение ХАМАС.

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В свою очередь, ХАМАС в этот день заявило о готовности к длительному вооруженному противостоянию с Израилем. Об этом сообщил представитель «Бригад Изз эд-Дина аль-Кассама», боевого крыла палестинского движения, Абу Обейда.

Ранее в этот день специальные докладчики ООН предупредили о том, что израильские удары по сектору Газа привели к возникновению риска геноцида народа Палестины.

Об опасности любой эскалации, которая влечет за собой трудно поддающийся расчету риск в регионе, говорил в этот день и министр обороны Германии Борис Писториус. Он прибыл в Израиль на переговоры с коллегой Йоавом Галантом для обсуждения военного сотрудничества между странами.

Ситуация в регионе обострилась после того, как 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадали 4229 человек. Число жертв превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте на сегодняшний день погибли более 3,8 тыс. человек и еще 13,3 тыс. получили ранения.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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