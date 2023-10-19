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В Австрии армейский вертолет Bell 212 загорелся при посадке

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Фото: REUTERS/Heinz-Peter Bader
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В Австрии загорелся многоцелевой армейский вертолет Bell 212, когда совершал посадку. Экипажу судна, состоящему из шести человек, удалось спастись. Об этом 19 октября сообщает официальный представитель австрийских ВС Михаэль Бауэр.

«Вертолет AB-212 вооруженных сил загорелся во время посадки в районе Файцинга [община] Прамет, Верхняя Австрия. Всем шести пассажирам удалось покинуть вертолет», ― сказано в сообщении представителя армии Австрии в соцсети Х.

По словам Бауэра, причины происшествия устанавливаются. На месте работают экстренные службы.

Ранее, 4 сентября, три человека погибли при крушении вертолета на западе Мексики. Инцидент произошел около населенного пункта Ла Игера.

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