WhatsApp открыл возможность одновременного использования нескольких аккаунтов

Мессенджер WhatsApp теперь дает возможность использовать сразу два аккаунта на одном телефоне. Об этом в четверг, 19 октября, сообщили на сайте компании Meta, которой принадлежит мессенджер (организация Meta признана в России экстремистской и запрещена.).

«Теперь можно использовать сразу два аккаунта WhatsApp одновременно — например, личный и рабочий. Это значит, что вам больше не нужно выполнять выход при каждой смене аккаунта, а также носить с собой два телефона или беспокоиться о том, что вы случайно отправите сообщение не из того аккаунта», — рассказали в компании.

Для того, чтобы добавить в мессенджере второй аккаунт, необходим еще один номер телефона и SIM-карта. Нужно просто вставить ее в телефон, поддерживающий использование нескольких SIM-карт или eSIM, после чего можно заходить в WhatsApp. Теперь пользователю остается только выбрать в настройках мессенджера функцию «Добавить аккаунт».

«Параметры конфиденциальности и уведомлений можно настроить отдельно для каждого аккаунта», — дополнили в организации.

В этот же день нововведение прокомментировал обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов. Он отметил, что особенно полезной новая функция WhatsApp окажется для пользователей iPhone, поскольку на устройствах Android есть возможность создавать копии одного и того же приложения, что позволяло владельцам таких смартфонов пользоваться несколькими аккаунтами в мессенджере и раньше.

Ранее, 26 сентября, разработчики WhatsApp предупредили, что с 24 октября мессенджер перестанет работать на множестве устройств, поскольку для поддержки приложения теперь потребуется смартфон на базе Android 5.0 и выше.