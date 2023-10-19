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МИД РФ назвал политику США главной причиной эскалации конфликта в секторе Газа

МИД РФ: провальная политика США является главной причиной конфликта в Газе
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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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Провальная политика США в отношении палестино-израильского конфликта является главной причиной его эскалации. Об этом 19 октября сообщили в МИД РФ.

«Следует напомнить, что именно провальная политика США на палестино-израильском направлении спровоцировала нынешнее катастрофическое обострение», — говорится в заявлении министерства.

В МИД РФ также назвали разочарованием вето, наложенное США на проект бразильской резолюции по ближневосточному конфликту. По мнению дипломатов, главный международный орган по поддержанию глобального мира и безопасности не выполняет свои функции из-за одной страны.

«В условиях набирающей обороты конфронтации, рискующей выйти за границы ближневосточного региона и приобрести конфессиональное измерение, последствия такого шага чудовищны», — подчеркнули в министерстве.

При этом, по мнению дипломатов, трагического удара по больнице в Аль-Ахли удалось бы избежать, если бы российский проект по гуманитарному прекращению огня в секторе Газа был принят. Теперь же каждый день промедления ведет не только к стремительному росту числа погибших и раненых, но и продолжению страданий людей, ставших пленниками палестинского анклава, добавили в МИД РФ.

«Однако до всего этого, очевидно, нет дела Вашингтону, где изначально выступили против любых гуманитарных инициатив», — подчеркнули дипломаты.

В министерстве отметили, что право Израиля на самооборону не является «лицензией на неизбирательное массовое воздействие», а США, «самонадеянно замкнув на себе все усилия в рамках ближневосточного урегулирования», и дальше «хоронят мирный процесс».

«Нынешнее вето США по проекту резолюции СБ ООН, которая могла бы помочь остановить эскалацию напряженности и обуздать насилие против мирных жителей Палестины и Израиля, наглядно продемонстрировало истинные устремления Вашингтона в регионе», — подытожили в МИД РФ.

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18 октября Совет Безопасности ООН отклонил бразильский проект ближневосточной резолюции, на который американская сторона наложила вето. За документ, предусматривающий отмену указания жителям сектора Газа переместиться на юг анклава, проголосовали 12 членов совета. Россия и Великобритания воздержались от голосования.

В тот же день СБ ООН также отклонил поправки РФ к бразильской резолюции, предполагающие призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня и осуждение ударов по палестинской территории. Против выступил постоянный член Совета Безопасности США. На документ было наложено вето.

17 октября в секторе Газа был нанесен удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». По информации министерства здравоохранения анклава, погиб 471 человек, еще 314 получили ранения.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения конфликта погибли 3,8 тыс. палестинцев, еще 13 тыс. человек пострадали. Среди израильтян насчитывается 4,2 тыс. раненых и 1,4 тыс. погибших.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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