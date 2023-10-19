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Захарова прокомментировала инцидент с пентаграммой для военкора Трушнина

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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
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Киевский режим тщательно готовил покушение на военного корреспондента «Известий» Валентина Трушнина, используя традиционные для Украины методы. Об этом 19 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Очередной мишенью спецслужбы режима Зеленского определили военного корреспондента «Известий» В.А. Трушнина, регулярно освещающего ход специальной военной операции из районов боевых действий», — сказано в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Спикер отметила, что украинские спецслужбы применили традиционный для них прием, при помощи мессенджеров вовлекая россиян, которые за вознаграждение и передали угрозы Трушнину.

«Преступников задержали по горячим следам. Они дали признательные показания», — заявила официальный представитель российского МИД.

Захарова добавила, что арестованные признались, что финальной целью угроз военкору «Известий» была расправа над ним.

«Эта очередная экстремистская акция стала еще одним эпизодом в непрерывном психологическом прессинге, который оказывался на В.А.Трушнина украинскими силовиками и их агентурой за его честный, непредвзятый журналистский труд в горячих точках, где бы они ни находились», — добавила представитель МИД РФ.

«Подлатаемся и будем продолжать»
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За день до этого около двери квартиры военкора «Известий» в Москве был обнаружен рисунок. Неизвестные изобразили пентаграмму со свиной головой и расставили свечи рядом. Сам Трушнин сейчас находится в командировке в Израиле.

Были возбуждены уголовные дела по ст. 214 УК РФ («Вандализм») и ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»), так как ранее абоненты с украинских номеров отправляли журналисту сообщения с угрозами и оскорблениями, а также с личными данными корреспондента и членов его семьи.

Тогда же в Сети появились кадры задержания вандалов, нарисовавших пентаграмму. На видео показано, как группа мужчин останавливает молодого человека, проходящего мимо автомобиля.

По словам задержанного, он вместе с подельницей получал задания, за выполнение которых получал деньги. Он отметил, что были выполнены пять заказов по пяти разным адресам, однако ему до конца не рассказывали значения пентаграмм.

Валентина Ж., мать задержанной за рисунок пентаграммы у квартиры военкора «Известий» Светланы А., в беседе с изданием отказалась осудить злоумышленников за содеянное. По ее словам, девушка «никого не убила» и ее причастность еще «надо доказать». А Ольга Валерьевна, мать задержанного молодого человек Светланы Владислава Р., отказалась признавать вину сына. Она заявила, что он не мог взять подобный заказ.

На следующий октября в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста»).

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