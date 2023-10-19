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Илон Маск оценил красоту станции метро в Санкт-Петербурге

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Фото: ТАСС/Юрий Белинский
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Американский бизнесмен и владелец соцсети X (ранее Twitter) Илон Маск восхитился станцией «Автово» Петербургского метрополитена.

18 октября он разместил в X смайлик «100», который обычно выражают одобрение, под видеороликом, снятым на платформе станции.

«Вот как должны выглядеть станции метро», — говорилось в подписи к видео.

Станция «Автово» расположена на юге Кировско-Выборгской линии метро. Она была построена в 1955 году. В 2011 году ее внесли в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. Также она неоднократно попадала в неофициальные рейтинги самых красивых станций метро в мире.

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До этого, 2 октября, Маск опубликовал мем о «страдающем» человеке, заменив его лицо на фотографию Зеленского. Предприниматель сопроводил мем шуткой о просьбах Украины о помощи в миллиард долларов.

Пост Маска сразу же вызвал критику на Украине. В частности, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк осудил попытки иронизировать на тему Украины, заявив, что любые такие высказывания являются безусловным поощрением российской пропаганды. Также глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук ответил Маску таким же мемом, написав, что тот «пытался покорить космос, но что-то пошло не так, и через пять минут он был по уши в дерьме».

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