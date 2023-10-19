ВКС России уничтожили склад боеприпасов террористов в Сирии

Авиация воздушно-космических сил (ВКС) России в Сирии ликвидировала подземные склады боеприпасов, принадлежавшие террористам. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить на брифинге в четверг, 19 октября.

«В провинции Идлиб в районе Иштебрак уничтожены подземные склады террористов, на которых осуществлялось хранение материальных средств и боеприпасов для РСЗО (Реактивные системы залпового огня. — Ред).», — рассказал Кулить.

Отмечалось также, что ВКС России наносит удары по стратегически важным объектам террористических группировок, поскольку со стороны этих незаконных вооруженных формирований продолжаются провокации на территории Идлибской зоны деэскалации.

Ранее, 18 октября, сообщалось о гибели сирийского военнослужащего при обстреле со стороны боевиков. Еще трое военнослужащих получили ранения в результате взрыва гранаты, сброшенной с беспилотника.

Ранее, 16 октября, Кулить сообщал, что террористические группировки в Сирии проводят подготовку ряда нападений на мирное население и районы дислокации российских и сирийских войск, а также на гражданскую инфраструктуру. Предполагалось, что боевики могут использовать беспилотники и реактивные системы залпового огня с большим радиусом поражения.