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ВКС России уничтожили склад боеприпасов террористов в Сирии

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Авиация воздушно-космических сил (ВКС) России в Сирии ликвидировала подземные склады боеприпасов, принадлежавшие террористам. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить на брифинге в четверг, 19 октября.

«В провинции Идлиб в районе Иштебрак уничтожены подземные склады террористов, на которых осуществлялось хранение материальных средств и боеприпасов для РСЗО (Реактивные системы залпового огня. — Ред).», — рассказал Кулить.

Отмечалось также, что ВКС России наносит удары по стратегически важным объектам террористических группировок, поскольку со стороны этих незаконных вооруженных формирований продолжаются провокации на территории Идлибской зоны деэскалации.

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Ранее, 18 октября, сообщалось о гибели сирийского военнослужащего при обстреле со стороны боевиков. Еще трое военнослужащих получили ранения в результате взрыва гранаты, сброшенной с беспилотника.

Ранее, 16 октября, Кулить сообщал, что террористические группировки в Сирии проводят подготовку ряда нападений на мирное население и районы дислокации российских и сирийских войск, а также на гражданскую инфраструктуру. Предполагалось, что боевики могут использовать беспилотники и реактивные системы залпового огня с большим радиусом поражения.

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