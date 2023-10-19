Полиция Финляндии завершила осмотр на месте поврежденного газопровода

Финская полиция завершила осмотр на месте поврежденного газопровода Balticconnector, проходящего по Балтийскому морю между Финляндией и Эстонией. Об этом 19 октября сообщила центральная криминальная полиция Финляндии.

«Обследование места повреждения части газопровода завершено, теперь собранные пробы будут проанализированы», — говорится в пресс-релизе.

Расследование потребовало нескольких повреждений на глубину десятков метров. Помощь полиции в проведении следственных мероприятий оказали пограничная служба и вооруженные силы Финляндии.

Дальнейшее расследование пройдет на территории вокруг места повреждения трубопровода.

8 октября эстонско-финский подводный газопровод Balticconnector перекрыли из-за подозрений на утечку. Операторы двух стран в ночь на 8 октября заметили необычное падение давления в магистрали.

11 октября экономист из Эстонии Леонид Цингиссер заявил «Известиям», что в стране повреждение газопровода преподносится как недружественный акт со стороны РФ. По его мнению, такой «политический экшен» нужен сейчас для отвлечения внимания от внутренних проблем государства.

В тот же день представитель центральной криминальной полиции Финляндии Микко Симола заявил, что следователи обнаружили «внешние следы» на морском дне в районе места поломки газопровода Balticconnector. Отмечается, что следствие не исключает повреждения газопровода якорем.

При этом 13 октября президент РФ Владимир Путин назвал чушью собачьей заявления о причастности России к повреждению газопровода.

Позднее, 16 октября, канцлер эстонского министерства иностранных дел Йонатан Всевиов заявил, что обстоятельства повреждения газопровода будут установлены в скором времени. По его словам, за нарушением работы Balticconnector стоят действия человека.