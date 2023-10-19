Госдеп назвал причиной взрыва больницы в Газе неудачный запуск ракеты ХАМАС

Причиной взрыва в больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа стал неудачный запуск ракеты палестинским движением ХАМАС. Об этом 19 октября заявил представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

«Мы до сих пор собираем информацию, но, исходя из наших предварительных оценок, оценок разведывательного сообщества в правительстве США, взрыв в госпитале произошел в результате неудачного запуска ракеты боевиками в Газе», — сообщил он на брифинге.

Миллер уточнил, что речь идет о предварительной оценке, основанной на доступной информации.

17 октября в секторе Газа был нанесен удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». По информации министерства здравоохранения анклава, погиб 471 человек, еще 314 получили ранения.

На следующий день ХАМАС заявило о прямой ответственности Израиля за обстрел больницы из-за доступности подходящих для этого военных средств только силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Помимо этого, палестинский посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил, что Палестина выступает за проведение международного расследования обстоятельств обстрела госпиталя.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху при этом заявил, что ЦАХАЛ непричастна к удару по госпиталю. В армии заявили, что взрыв был вызван неудачным пуском ракеты «Палестинского исламского джихада». Сама организация опровергла свою вину в происшествии.

В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что Пентагон предоставил ему данные, согласно которым Израиль не виноват в нанесении удара по больнице.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.