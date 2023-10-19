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В Ачинске сотрудники полиции спасли раненую косулю

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Сотрудники полиции спасли раненую косулю на улице Калинина в Ачинске, сообщает в четверг, 19 октября, пресс-служба МВД России по Красноярскому краю.

В дежурную часть позвонила местная жительница и рассказала о пострадавшем животном, которое лежит возле школы. На место незамедлительно был направлен экипаж патрульно-постовой службы.

Прибывшие полицейские решили доставить косулю к ветеринару. Сотрудники ОВД изготовили носилки из имеющихся средств и поместили испуганное животное в патрульный автомобиль.

После лечения у ветеринара парнокопытное вернут в естественную среду обитания, отмечает ИА KrasnoyarskMedia.

Ранее в октябре сообщалось, что в Оренбургской области возбуждено уголовное дело за незаконную охоту. Трое браконьеров застрелили 11 косуль.

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