Умер экс-министр культуры СССР Василий Захаров
Экс-министр культуры СССР Василий Захаров скончался в возрасте 89 лет. Об этом 19 октября сообщил Михаил Лавров, внук члена Политбюро ЦК КПСС Вадима Медведева.
«17 октября, позавчера, это произошло. Похороны в субботу в 11:30», — заявил он «РИА Новости».
Захаров родился в 1934 году в нынешней Тверской области. В 1957-м он окончил Ленинградский государственный университет по специальности «экономика» и занялся научной деятельностью, став доктором экономических наук в 1973 году.
В том же году Захаров перешел на работу в Ленинградский обком КПСС, заведовал отделом пропаганды и агитации, входил в секретариат комитета. В 1983-м стал первым заместителем заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС.
В 1986 году Захаров вошел в ЦК КПСС и возглавил Министерство культуры СССР, пробыв на этой должности три года. После этого он в течение года был заместителем председателя Совета министров РСФСР.
С 1990 года и до своей отставки в 1994-м Захаров занимал должность советника-посланника посольства СССР в Югославии.