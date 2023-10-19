Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Минобороны сообщило о сбитом БПЛА над Белгородской областью
Мир
Лавров заявил о начале работы над выполнением договоренностей Путина и Ким Чен Ына
Мир
В Израиле заявили о данном войскам зеленом свете на вход в сектор Газа
Мир
Полиция Финляндии завершила осмотр на месте поврежденного газопровода
Мир
СМИ сообщили о поставке США Израилю предназначавшихся Украине снарядов
Мир
В ХАМАС заявили о готовности к продолжительным боевым действиям с Израилем
Мир
Госдеп назвал причиной взрыва больницы в Газе неудачный запуск ракеты ХАМАС
Мир
МВД Палестины заявило о 18 погибших при обстреле лагеря беженцев в Газе
Мир
СМИ сообщили о скором приказе минобороны Израиля по входу в Газу
Мир
Массовый митинг в поддержку Палестины проходит в Париже
Общество
Умер экс-министр культуры СССР Василий Захаров
Мир
В ООН предупредили о риске геноцида в секторе Газа
Спорт
Винер выступила против участия в Олимпийских играх–2024 под нейтральным флагом
Мир
В НАТО усилят патрулирование в Балтийском море после ЧП на Balticconnector

Умер экс-министр культуры СССР Василий Захаров

0
Фото: РИА Новости/Владимир Родионов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-министр культуры СССР Василий Захаров скончался в возрасте 89 лет. Об этом 19 октября сообщил Михаил Лавров, внук члена Политбюро ЦК КПСС Вадима Медведева.

«17 октября, позавчера, это произошло. Похороны в субботу в 11:30», — заявил он «РИА Новости».

Захаров родился в 1934 году в нынешней Тверской области. В 1957-м он окончил Ленинградский государственный университет по специальности «экономика» и занялся научной деятельностью, став доктором экономических наук в 1973 году.

В том же году Захаров перешел на работу в Ленинградский обком КПСС, заведовал отделом пропаганды и агитации, входил в секретариат комитета. В 1983-м стал первым заместителем заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС.

В 1986 году Захаров вошел в ЦК КПСС и возглавил Министерство культуры СССР, пробыв на этой должности три года. После этого он в течение года был заместителем председателя Совета министров РСФСР.

С 1990 года и до своей отставки в 1994-м Захаров занимал должность советника-посланника посольства СССР в Югославии.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023