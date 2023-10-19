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Турпоток в Ставрополь вырос на 25% с начала 2023 года

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Более 136 тыс. туристов посетили Ставрополь за девять месяцев 2023 года, что на 25% больше показателя аналогичного периода годом ранее. Такие цифры озвучили в городской администрации.

По словам мэра краевой столицы Ивана Ульянченко, больше всего путешественников побывали в городе летом — 48,3 тыс. человек.

Для желающих познакомиться со Ставрополем разработано более 20 туристических маршрутов. Разместить гостей готовы 40 гостиниц, отелей и хостелов.

Как отмечает ИА StavropolMedia, набирает популярность и событийный туризм. Путешественники посещали гастрофестиваль «Зов предков» и фестиваль исторической реконструкции «Наследие степей и гор». В краевом центре также ведутся съемки телепередач.

Ранее в октябре сообщалось, что в России в 2023 году вырос спрос на событийный туризм. Россияне едут в другие страны, чтобы попасть на концерты мировых звезд, а представители туристической отрасли в ответ на спрос готовы предлагать им туры «под ключ».

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