Турпоток в Ставрополь вырос на 25% с начала 2023 года
Более 136 тыс. туристов посетили Ставрополь за девять месяцев 2023 года, что на 25% больше показателя аналогичного периода годом ранее. Такие цифры озвучили в городской администрации.
По словам мэра краевой столицы Ивана Ульянченко, больше всего путешественников побывали в городе летом — 48,3 тыс. человек.
Для желающих познакомиться со Ставрополем разработано более 20 туристических маршрутов. Разместить гостей готовы 40 гостиниц, отелей и хостелов.
Как отмечает ИА StavropolMedia, набирает популярность и событийный туризм. Путешественники посещали гастрофестиваль «Зов предков» и фестиваль исторической реконструкции «Наследие степей и гор». В краевом центре также ведутся съемки телепередач.
Ранее в октябре сообщалось, что в России в 2023 году вырос спрос на событийный туризм. Россияне едут в другие страны, чтобы попасть на концерты мировых звезд, а представители туристической отрасли в ответ на спрос готовы предлагать им туры «под ключ».