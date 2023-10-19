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WhatsApp открыл возможность одновременного использования нескольких аккаунтов

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В мессенджере WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) появилась функция, позволяющая использовать два аккаунта одновременно. Об этом 19 октября компания сообщила на своем официальном сайте.

Согласно сообщению представителей платформы, теперь больше не нужно выполнять выход при каждой смене аккаунта или носить с собой два телефона. Чтобы подключить второй номер, пользователю необходимо будет обзавестись еще одним номером телефона и SIM-картой.

Так, чтобы подключить второй профиль, надо зайти в настройки, после чего нажать на стрелку рядом с именем и выбрать пункт «Добавить аккаунт».

По словам обозревателя «Известий» по технологиям Ивана Черноусова, это обновление WhatsApp пользователи ждали давно.

«Особенно это нововведение будет полезно для обладателей iPhone: из-за ограничений в iOS пользователи «яблочных» устройств не могли использовать два номера на одном девайсе, и поэтому им приходилось носить с собой второе устройства», — сказал он.

При этом для пользователей Android обновление не привносит нового функционала. На нем давно можно создавать несколько копий одного и того же приложения, таким образом пользуясь разными аккаунтами в мессенджере, добавил эксперт.

Черноусов отметил, что нововведение будет особенно полезным для людей, которые предпочитают разграничивать рабочее и личное общение.

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В конце сентября представители сервиса сообщили, что с 24 октября мессенджер перестанет работать на смартфонах нескольких поколений Android, включая версии 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4, поскольку для поддержки приложения теперь потребуется устройство на базе Android 5.0 и выше.

Эксперт по кибербезопасности, IT-специалист Алексей Курочкин, комментируя эту ситуацию, заявил, что на старых Android WhatsApp можно будет пользоваться при помощи различных сервисов.

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