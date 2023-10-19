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В подконтрольном Киеву Херсоне третий раз за день слышны взрывы

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pavlo Palamarchuk
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Мощные взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил 19 октября глава городской администрации Роман Мрочко.

«В прибрежных районах Херсона слышны мощные взрывы», — написал он в Telegram.

Других подробностей Мрочко не привел.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Ранее в этот день украинские СМИ также сообщали о взрывах в городе.

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Вместе с тем, взрывы 19 октября прозвучали в Николаевской области на юге Украины. В регионе была объявлена воздушная тревога. Также система противовоздушной обороны сработала за пределами Кривого Рога Днепропетровской области.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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