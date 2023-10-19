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В НАТО усилят патрулирование в Балтийском море после ЧП на Balticconnector

В НАТО решили увеличить число патрулей в Балтийском море после ЧП на Balticconnector
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Фото: Global Look Press/Bernd von Jutrczenka
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НАТО решила после аварии на газопроводе Balticconnector увеличить количество морских и воздушных патрулей в Балтийском море. Об этом заявил исполняющий обязанности официального представителя НАТО Дилан Уайт, говорится в сообщении на сайте блока 19 октября.

«Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и остаемся в тесном контакте с нашими союзниками Эстонией и Финляндией, а также нашим партнером Швецией», — сказал он.

Усиленные меры по патрулированию включают дополнительные наблюдательные и разведывательные полеты, в том числе с использованием морских патрульных самолетов и беспилотников. В этот район также направляется флот из четырех минных охотников НАТО.

8 октября эстонско-финский подводный газопровод Balticconnector перекрыли из-за подозрений на утечку. Операторы двух стран в ночь на 8 октября заметили необычное падение давления в магистрали. Позднее, 16 октября, канцлер эстонского министерства иностранных дел Йонатан Всевиов заявил, что обстоятельства повреждения газопровода будут установлены в скором времени.

По его словам, за нарушением работы Balticconnector стоят действия человека.

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Тогда экономист из Эстонии Леонид Цингиссер заявил «Известиям», что в стране повреждение газопровода преподносится как недружественный акт со стороны РФ. По его мнению, такой «политический экшен» нужен сейчас для отвлечения внимания от внутренних проблем государства.

При этом 13 октября президент РФ Владимир Путин назвал чушью собачьей заявления о причастности России к повреждению газопровода.

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