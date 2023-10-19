Водитель пострадал при взрыве газобалонного оборудования в такси на АЗС в Москве
Водитель такси пострадал в результате взрыва газобалонного оборудования в машине на автозаправочной станции (АЗС) на юге Москвы. Об этом источник сообщил в четверг, 19 октября.
«На автозаправочной станции «Татнефть» в Коломенском проезде произошел взрыв газобалонного оборудования в автомобиле такси. Пострадал водитель такси, он госпитализирован в городскую клиническую больницу имени Иноземцева», — рассказал он агентству городских новостей «Москва».
Сотрудники экстренных служб города работают на месте происшествия.
Ранее в этот день «Известия» писали, что взрыв газового оборудования в автомобиле такси произошел в районе Коломенского проезда на юге столицы.
Автомобиль не загорелся, передает НСН.