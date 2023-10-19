Названо фирменное блюдо жителей Новосибирской области
Кухня Новосибирской области очень многонациональная, она собрана по традициям переселенцев их разных регионов страны. Однако фирменным блюдом являются жареные караси, заявил губернатор Андрей Травников в эфире «Вести Новосибирск».
«Как утверждают жители районов, караси везде разные — разные озера, разные виды карасей. Способы приготовления везде разнятся, поэтому караси у нас замечательные», — сказал глава региона, его слова приводит VN.ru.
Как отмечает «Сиб.фм», сейчас Новосибирская область готовится к международному форуму «Россия». Он стартует 4 ноября 2023 года в Москве на ВДНХ.
Ранее в октябре сообщалось, что в Новосибирской области завершается уборочная кампания. Аграриям уже удалось убрать 83% всего урожая.