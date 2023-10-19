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Москва и Пекин скоординируют действия по конфликту на Ближнем Востоке

МИД РФ: Москва и Пекин скоординируют работу в связи с палестино-израильской эскалацией
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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Россия и КНР будут координировать усилия в рамках урегулирования палестино-израильского конфликта. Договоренности об этом достигли спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и спецпосланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь на встрече в Дохе, сообщили в МИД РФ.

«В ходе беседы был проведен доверительный обмен мнениями по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта с упором на беспрецедентное обострение обстановки в секторе Газа и вокруг него», — говорится сообщении.

Высокопоставленные дипломаты выразили мнение в пользу скорейшего прекращения боевых действий, недопущения разрастания конфликта, оказания срочной помощи пострадавшему населению и освобождения заложников.

«Подтверждена неизменная нацеленность Москвы и Пекина на плотную координацию усилий в интересах политического урегулирования этого и других кризисов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки в рамках СБ ООН и на других международных площадках, включая БРИКС и ШОС», — заключили в МИД РФ.

Также в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать инициативу Турции о создании системы стран-гарантов для сторон палестино-израильского конфликта. До этого глава МИД Турции сообщил о готовности Анкары выступить страной-гарантом для Палестины в случае достижения мирного соглашения. Он подчеркнул, что другие страны также должны выступить гарантами Израиля.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а потом объявил блокаду анклаву.

По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадали 4 229 человек. Число жертв превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте на сегодняшний день погибли более 3,5 тыс. человек и еще 12 тыс. получили ранения, сообщили палестинские медслужбы.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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