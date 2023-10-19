Мишустин заявил о наращивании сотрудничества РФ с дружественными странами

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о серьезном наращивании РФ сотрудничества с дружественными странами.

На форуме «Сделано в России» в Москве 19 октября он отметил, что страна продолжает развиваться вопреки всем вызовам и давлению. Значительный вклад в это вносит расширение внутреннего производства. Так, за восемь месяцев 2023 года рост в обрабатывающих отраслях превысил 6,5%.

«Экспорт — существенный элемент для укрепления такой динамики. Наша внешняя торговля сейчас перестраивается. Конечно, этот процесс небыстрый, определенный спад в этих условиях был просто неизбежен, но уже сейчас можно говорить о возникновении нового важного тренда. Речь идет о серьезном наращивании сотрудничества с дружественными странами», — сказал премьер-министр.

На выставке также было отмечено, что российские компании продолжают продвигать свои товары за рубежом.

Так, 19 сентября, в Федеральной таможенной службе сообщили, что экспорт продовольствия стал главной статьей доходов бюджета России после нефти и газа. На увеличение поставок таких товаров из РФ повлиял рост спроса на продовольствие и успешное развитие сельскохозяйственного сектора в стране.

Экспортный форум «Сделано в России» проходит в московском Манеже с 19 по 20 октября.

Продукцию представили 78 компаний из 46 регионов. Еще 108 предприятий размещены в электронном каталоге. Выставка поделена на кластеры «Промышленность», «Экология», «Умный город» и другие. Представлены разработки в сфере медицины, образования, IT.

Данный форум проходит в 11-й раз. В прошлом году участвовали более 500 иностранных делегаций.