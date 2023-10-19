Истребители РФ отогнали британские самолеты от границы над Черным морем
Истребители Су-27 ВКС России предотвратили нарушение российской границы самолетами британских ВВС. Об этом 19 октября сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.
К границе РФ приближались три воздушных объекта. Среди них был самолет радиоэлектронной борьбы RC-135, а также два истребителя Eurofighter Typhoon.
При приближении самолетов ВКС РФ иностранные воздушные объекты выполнили разворот от госграницы. Российские летчики благополучно вернулись на аэродром, добавили в Минобороны.
В сообщении подчеркивается, что полет истребителей Cу-27 выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.
В конце августа российский истребитель МиГ-31 сопроводил разведчик «Посейдон» ВВС Норвегии в небе над Баренцевым морем. Нарушения госграницы РФ не было допущено.