Суд в Щелково запретил переехавшей женщину определенные действия

Суд 19 октября избрал меру пресечения в отношении автоледи, переехавшей женщину в Щелково, в виде запрета на определенные действия.

В ближайшие два месяца виновнице ДТП запрещено посещать массовые мероприятия, места общепита, общаться с пострадавшей и свидетелями по уголовному делу, пользоваться интернетом, а также управлять автомобилем.

Как следует из видеокадров, сделанных в зале суда, обвиняемая закрывала лицо листом бумаги и не отвечала на многочисленные вопросы журналистов.

17 октября группа местных жителей в Щелково пришла к офису управляющей компании «Паритет», чтобы выразить недовольство проведенным ремонтом домов. Активисты перегородили выезд женщине, которую приняли за сотрудницу, однако та всё равно сдала назад и сбила одну из женщин, после чего продолжила движение и переехала ей ноги.

Пострадавшая Наталья С. была госпитализирована. По ее словам, местные жители пришли к офису компании, поскольку сотрудники никак не реагировали на жалобы. Женщина утверждает, что выбежавшая девушка якобы хотела скрыться от горожан.

Позднее в тот же день гендиректор «Паритета» Рамазан Алидибиров рассказал «Известиям», что сбившая женщину не является сотрудницей УК.

В отношении водителя Audi возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

«Известия» установили личность одного из руководителей МКД «Основа», курирующего управляющую компанию «Паритет». Им оказался бывший замминистра строительства Хабаровского края Денис Киреев, которого ранее задерживали по обвинению во взяточничестве.