Пропавшего в Усинске рыбака ищут при помощи квадрокоптера

Усинский аварийно-спасательный отряд «Спас-Коми» комитета ГО и ЧС продолжает поиски пропавшего рыбака. Специалисты приняли решение использовать в работе квадрокоптер.

По информации ИА «Комиинформ», мужчина 1961 года рождения пропал 15 октября. Он отправился с товарищем в лес в районе села Усть-Уса. Мужчины рыбачили на реке Печора и в устье реки Белый-Ю.

В какой-то момент он ушел в лес на болото за ягодами и не вернулся к лесной избушке. Поиски пропавшего пока ни к чему не привели.

Ранее, в сентябре, в районе реки Печоры скончался мужчина 1963 года рождения. Тело умершего транспортировали в населенный пункт.