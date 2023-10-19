Эксперты ЭИСИ обсудили важность института семьи

В четверг, 19 октября, в Москве состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Семейные ценности и ценность семьи», говорится в сообщении на сайте организации.

Как отметил модератор круглого стола, управляющий директора ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев, сейчас внимание к состоянию семьи в России становится одной из идеологических линий государства. Традиционная российская семья — основа страны.

«Институт семьи проходит проверку на прочность во всем мире. В нашей стране он прошел серьезные испытания в 90-е, когда многие ценности были подзабыты», — добавил эксперт.

По его словам, наблюдалась потеря нравственных ориентиров и нарастание признаков отчуждения между государством и обществом.

«Серьезные внешние и внутренние вызовы, которые возникли перед страной, требуют возвращения к традиционным ценностям», — подчеркнул он.

Сейчас в России проходит регистрация для участия в «Это у нас семейное» — проекте, который президент Владимир Путин назвал самым народным проектом платформы. Подробнее о конкурсе рассказал директор по коммуникациям АНО «Россия — страна возможностей», член Экспертного совета Совета отцов города Москвы Сергей Коляда.

«Главная задача этого конкурса — объединить семьи общими полезными делами. Это хорошая возможность провести время вместе, это пространство межпоколенческого сближения. Для детей и молодежи это возможность узнать своих родителей с новой стороны, найти с ними много общего и стать ближе друг к другу, а для родителей — погрузиться в мир современных подростков», — сказал он.

Задачей конкурса станет и возрождение семейных традиций, которые должны передаваться из поколения в поколение, отметила член наблюдательного совета конкурса «Это у нас семейное», директор федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания», член Общественной палаты РФ Наталья Агре.

«Если говорить о молодежи, то вопрос любви как фактор создания семьи стоит не на первом месте, только на третьем. В нашем мониторинге принимали участие 100 тысяч детей в возрасте от 14 до 18 лет, 100 тысяч родителей и 50 тысяч педагогов. 50% готовы вступить в брак. 26% ребят с 14 лет не задумывались о том, что у них должны родиться дети. Конкурс «Это у нас семейное» — ключ к возрождению многих традиций, которые перестали быть столь масштабными», — сказала она.

О мерах поддержки, которые оказывает государство семьям, рассказала первый заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

«Пока в каждом отдельном вопросе не будет посемейного подхода, не получится говорить о полном разрешении проблемы демографии. Стратегия, посвященная поддержке и интересам семьи, будет положена в основу указа, который уже готовится на стол президенту», — уточнила она.

Буцкая добавила, что в поддержку семей вкладывается каждый регион страны, в прошлом году сумма составила 60 млрд.рублей.

О поддержке института семьи на примере конкретного региона рассказал губернатор Кировской области Александр Соколов. По его словам, сегодня важно поддерживать не только семьи с двумя и более детьми, но и тех, кто только готовится стать родителями.

Традиционные семейные ценности лежат в основе российского государства. Каждая национальность, каждая традиционная конфессия — приверженцы семейных ценностей, уточнила генеральный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин.

«Традиции для нашей страны — это не пустой звук. Из поколения в поколение в каждой семье воспитываются дети, которым передаются эти знания, взгляды, образ мышления», — подчеркнула эксперт.

Именно в семье происходит социализация, формирование личности, ведь это не просто кровные узы и брачные обязательства, семья — это ячейка, которая выстраивается на совместных ценностях и совместном будущем, добавила клинический психолог, нейрокоуч, эксперт ЭИСИ Оксана Александрова.

«В семье разворачиваются основные процессы человеческой жизни, именно семья накладывает огромный отпечаток на всё развитие человека. И даже сейчас, когда времена очень изменились, и выживание возможно не только в группе, люди по-прежнему считают семью важной частью своей жизни», — сказала она.

Эксперты в завершение дискуссии добавили, что тема семейных ценностей глобальна и в последнее время все больше влияет на многие другие общественные институты. Именно семья, именно семейные ценности являются для нас абсолютной истиной.

Ранее, 17 октября, стало известно, что для участия в конкурсе «Это у нас семейное» зарегистрировались 340 тыс. человек, что сделало мероприятие самым массовым на президентской платформе «Россия — страна возможностей».

Как сообщалось 12 сентября, в первую неделю регистрации на конкурс «Это у нас семейное» о своем участии заявили 60 тыс. человек из России и зарубежных стран. Регистрация участников продлится до 4 ноября 2023 года на сайте этосемейное.рф.

Ранее, 1 сентября, Путин на открытом уроке «Разговор о важном», приуроченном ко Дню знаний, анонсировал конкурс для всей семьи, который внесет вклад в развитие семейных ценностей.

Поучаствовать в проекте могут семейные команды из четырех и более человек. Обязательное условие — три поколения (дети, родители, бабушки, дедушки). Зарегистрироваться можно до 4 ноября. Выполнять задания команды будут до января 2024 года. Финал конкурса пройдет в Москве.

Участники поборются за 30 жилищных сертификатов на 5 млн рублей, 300 больших семейных путешествий и другие призы.