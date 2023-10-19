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В Минздраве назвали стабильно тяжелым состояние раненого журналиста Sputnik

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Журналист Sputnik Хайбар Акифи, который был ранен в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области, находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил в четверг, 19 октября.

Акифи перевели на лечение в Москву, передает RT. Кузнецов отметил, что медицинская эвакуация прошла штатно.

15 октября в Белгороде прошли похороны членов семьи Акифи, погибших 12 октября в результате атаки, передает НСН. Состоялось прощание с четырехлетней дочерью журналиста Аминой, его тестем и тещей.

Жена журналиста Олеся не смогла прийти на похороны, так как еще находится в больнице в шоковом состоянии.

12 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после атаки беспилотника погибли три человека, в том числе маленький ребенок. Гладков добавил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. В Минобороны России сообщили, что киевский режим совершил атаку при помощи дрона 11 октября около 23:50. БПЛА уничтожили дежурные средства ПВО. В результате падения обломков беспилотника один жилой дом был разрушен полностью, еще два — частично. Кроме того, повреждены три легковых автомобиля.

В тот же день стало известно, что пострадавшими оказались журналист афганской редакции Sputnik 29-летний Хайбар Акифи и его русская жена Олеся. Их четырехлетняя дочь погибла.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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