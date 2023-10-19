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Путин провел встречу с генконструктором «ОДК-Авиадвигатель»

Путин обсудил с генконструктором «ОДК-Авиадвигатель» двигатель ПД-35
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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин в четверг, 19 октября, провел рабочую встречу с генеральным конструктором АО «ОДК-Авиадвигатель», академиком РАН Александром Иноземцевым.

Глава государства и академик обсудили производство тяжелых авиадвигателей ПД-14 и ПД-35. Иноземцев рассказал главе государства, что сейчас на ПД-14 летают три борта МС-21.

Всего сделано восемь двигателей подобного типа. В следующем году запланировано изготовление 12, а после — 24.

«Я не помню, чтобы мы таким темпами за последние 30 лет наращивали объемы серийного производства. Мы настроены», — признал Иноземцев.

Путин, со своей стороны, положительно оценил слова академика.

«Ну а теперь, как я сказал, ПД-35 и поручения. Готовность полная», — добавил президент.

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Ранее, 16 октября, сообщалось, что госкопорация «Ростех» провела первые испытания газогенератора авиадвигателя большой тяги ПД-35 для дальнемагистральных лайнеров. Во время испытаний воссоздавалась работа полноразмерного двигателя.

Двигатель ПД-35 планируется устанавливать на военно-транспортные самолеты и дальнемагистральный российско-китайский лайнер.

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