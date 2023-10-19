Российскому бизнесу предложили использовать бренд «Сделано в России», для этого в стране планируется запустить специальную программу. Об этом 19 октября во время пленарной сессии «Точки опоры новой архитектуры внешнеэкономической деятельности» международного экспортного форума «Сделано в России» заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Чтобы дополнительно помочь российским компаниям освоиться на новых рынках, мы планируем запустить программу продвижения, построенную вокруг национального бренда «Сделано в России». Сегодня мы смотрели на стенде все элементы, связанные с этой программой. Она охватит всю российскую продукцию, которая прошла государственную сертификацию, доказав свою органичность, экологичность, энергоэффективность и, наконец, надежность. Я хочу пригласить предпринимателей рассмотреть эту возможность», — заявил он.

16 июня гендиректор РЭЦ Вероника Никишина в июне на полях Петербургского международного экономического форума подчеркнула, что бренд «Сделано в России» — это знак качества. По ее мнению, его необходимо развивать по принципу добровольного клуба, у которого понятные и прозрачные правила вступления. При этом в РЭЦ предлагают, чтобы производители маркировали свою продукцию конкретными конкурентными преимуществами, добавила она.

В начале июня стало известно, что более 600 видов товаров получили сертификат «Сделано в России». На заседании Координационного совета по поддержке экспорта эксперты рассказали, что, несмотря на санкции, в 2022 году объем продаж российской продукции за границу вырос, государство активно поддерживает сферу поставок товаров за рубеж.