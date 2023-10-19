Взрыв газового оборудования произошел в такси на юге Москвы

В районе Коломенского проезда на юге Москвы произошел взрыв газового оборудования в автомобиле такси. Об этом 19 октября сообщил источник «Известий».

Как отметил собеседник, хлопок произошел около АЗС.

Автомобиль не загорелся. Водителя проверит скорая.

Информации о пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

О другом инциденте сообщалось 25 июня. В тот день на севере Москвы произошел взрыв автомобиля на Фестивальной улице, в результате чего машина перевернулась на крышу. Причиной могла стать стала разгерметизация газового баллона. Пострадавших не было.