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ПСБ расширил сеть отделений в Херсонской области

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ПСБ расширил офисную сеть в Херсонской области: в Новой Каховке открылось еще одно отделение банка, третье по счету в Каховской конгломерации.

Как сообщил зампредседателя ПСБ Михаил Дорофеев, открытие офиса является «закономерным шагом на пути» решения задачи по обеспечению доступности финансовых услуг для населения.

«Одновременно мы активно развиваем продуктовую линейку, а также каналы дистанционного банковского обслуживания, предоставляя жителям региона наиболее разнообразные возможности для решения их финансовых задач», — добавил Дорофеев.

До конца года ПСБ планирует открыть в Каховской конгломерации четвертый офис. В отделении физлица могут оформить платежные карты, открыть вклады и накопительные счета, получить кредит, перевести деньги. Также в офисе проводят консультации по финансовым вопросам.

В ходе рабочей поездки в новые регионы Дорофеев провел совещания с главами правительств Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой народной республики. В рамках встреч обсуждались вопросы предоставления населению и бизнесу банковских услуг, поддержка социально-экономической инфраструктуры регионов, а также ключевые векторы дальнейшего сотрудничества.

ПСБ — первый российский системно значимый банк, запустивший банковское обслуживание в новых российских регионах. Банк открыл там 446 офисов, установил 1,7 тыс. банкоматов, выдал жителям свыше 3,2 млн карт.

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