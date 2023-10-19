В WhatsApp появилась возможность использовать два аккаунта одновременно

В мессенджере WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) появилась возможность использования двух учетных записей одновременно, сообщается 19 октября на официальном сайте компании.

Как отмечается, воспользоваться новой функцией, могут владельцы смартфонов с поддержкой нескольких SIM-карт или дополнительной виртуальной карты (eSIM).

«Теперь можно использовать сразу два аккаунта WhatsApp одновременно — например, личный и рабочий», — сказано в сообщении.

По словам разработчиков, больше не придется выполнять выход при каждой смене аккаунта и носить с собой два телефона. Также не нужно будет волноваться, что сообщение случайно отправилось не из того аккаунта.

Чтобы создать второй профиль, нужно зайти в настройки и нажать на стрелку рядом с именем, далее выбрать пункт «Добавить аккаунт».

В конце сентября представители сервиса сообщили, что с 24 октября мессенджер не будет работать на смартфонах нескольких поколений Android, включая версии 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4, так как для поддержки приложения теперь потребуется устройство на базе Android 5.0 и выше.

13 сентября в WhatsApp добавили создание каналов. Функция работает более чем в 150 странах, а к концу года должна стать доступна всем пользователям.