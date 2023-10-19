На Украине сообщили о взрывах в Николаевской и Днепропетровской областях

В Николаевской области на юге Украины прогремели взрывы. Об этом в четверг, 19 октября, сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Как указал в своем Telegram-канале глава Николаевской областной администрации Виталий Ким, в регионе объявлена воздушная тревога.

Кроме того, по данным украинских СМИ, система противовоздушной обороны сработала также за пределами Кривого Рога Днепропетровской области.

«Все ок. Эффективная работа ПВО за городом. Но опять воздушная тревога», — приводит украинский Telegram-канал «Зеркало недели» слова председателя «Совет обороны города» Александра Вилкула.

В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Ранее в этот день Ким сообщал, что в Николаеве ночью были слышны взрывы, произошел пожар в складском помещении. Известно, что площадь пожара достигла 120 кв. м. Кроме того, возгорание произошло еще на одном складе в Николаевской области.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.