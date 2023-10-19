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Подозреваемого в расчленении своего сына жителя Ленобласти арестовали

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Фото: прокуратура Ленинградской области
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Суд арестовал 63-летнего пенсионера, который подозревается в убийстве и расчленении собственного сына. Об этом 19 октября сообщила прокуратура Ленинградской области во «ВКонтакте».

В отношении подозреваемого избрана мера в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

В ведомстве рассказали, что 17 октября мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес 36-летнему сыну несколько ударов кухонным ножом, из-за чего молодой человек скончался на месте.

Затем подозреваемый расчленил тело и выбросил останки в реку.

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Ранее в этот день на федеральной трассе «Скандинавия» в Выборгском районе был обнаружен фрагмент руки человека. Позже в 30 м от моста было найдено тело мужчины без рук, ног и головы.

18 октября правоохранители задержали 63-летнего мужчину по подозрению в убийстве сына. Его доставили в отдел полиции и передали в следственные органы.

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