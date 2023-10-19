Эксперт рассказала о способах покупки вторичной квартиры без доплаты

С ростом ипотечной ставки многие покупатели были вынуждены рассматривать другие варианты покупки квартиры на вторичном рынке жилья. Так, одни продают машину или какое-либо дорогое имущество, другие снижают запросы, третьи переориентируются на временную аренду, чтобы отслеживать ситуацию на рынке и поймать подходящий для покупки момент. Руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко поделилась советами о том, что делать, если размер кредита вырос, а денег на доплату не хватает.

По ее словам, одна из самых популярных стратегий в условиях высокой ставки по ипотеке — изменение запроса. Чтобы приобрести недвижимость на запланированный бюджет, покупатели могут пойти на уступки: отказаться от балкона или ремонта, изменить пожелания к площади лота, наличию лифта и т. д. Кроме того, в этом случае можно пересмотреть локацию: можно выбрать жилье в районе, в котором ранее не рассматривались варианты.

Также на вторичном рынке можно найти квартиры, которые собственник взял в ипотеку по прежней ставке. Однако у таких сделок есть ряд нюансов, на которые покупателю нужно обратить внимание, подчеркнула эксперт.

«Приобрести «вторичку» по этой схеме можно, только если собственник выплачивает обычную, а не льготную ипотеку. Кроме этого, такая сделка обязывает покупателя обращаться именно в тот банк, где изначально владелец недвижимости оформлял кредит. Сделка с ипотекой по старой ставке — сложный процесс, поэтому если покупатель выбирает эту стратегию, лучше обратиться к специалисту, чтобы не пропустить какие-либо нюансы в документах и получить желаемую квартиру», — отметила Мищенко.

При этом избежать доплаты за покупку также поможет привлечение созаемщиков или залог собственной более дорогой недвижимости, что позволит получить больше денег на покупку новой квартиры, объяснила она. Но в последнем случае выкупать придется не оформленное в ипотеку жилье, а свой заложенный объект, уточнила эксперт.

В то же время Мищенко считает, что стратегия выжидания — временный отказ от покупки квартиры в пользу аренды — может нести за собой ряд последствий, из-за которых покупка будет отложена на долгое время.

«Выбирая между арендой и приобретением «вторички» важно взвесить все за и против, рассчитать свои финансовые возможности, оценить, какой вариант будет более выгодным в долгосрочной перспективе. Сегодня в условиях повышенного спроса бюджетные варианты с хорошими планировками в более престижных локациях Москвы вымываются очень быстро. Поэтому, остановившись на временной аренде, покупатель рискует упустить подходящий и максимально доступный ему вариант и в будущем потратить еще больше денег», — подытожила Мищенко.

Ранее, 1 октября, в федеральной компании «Этажи» сообщили «Известиям», что за месяц в части крупных городов России средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья выросла более чем на 3%. Максимальный месячный рост средней стоимости квадратного метра вторичного жилья среди городов-миллионников был зафиксирован в Красноярске (+3,4%), Омске и Челябинске (+3,3%), Перми (+3,2%), Краснодаре и Волгограде (+3%), Казани и Москве (+2,8%), Екатеринбурге (+2,4%) и Нижнем Новгороде (+2,1%).