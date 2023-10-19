В зоне спецоперации погиб казак Александр Можаев с позывным Бабай

Ополченец Александр Можаев, известный также под позывным Бабай, погиб на запорожском направлении в зоне спецоперации. Об этом в четверг, 19 октября, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Один из ярких героев Русской весны 2014 года. Царствия небесного воину Александру», — написал он в своем Telegram-канале.

Рогов уточнил, что Можаев погиб накануне, других подробностей он не привел.

Можаев родился в 1977 году в городе Белореченске Краснодарского края. В 1995 году он вступил в казачье войско, с 1995 по 1997 год проходил срочную службу в войсках противовоздушной обороны. В 2014 году он приехал в Крым, а после — в Донбасс. Свой позывной Бабай Можаев получил благодаря колоритной внешности. Известно также, что Можаев входил в состав казачьего добровольческого отряда «Кубань» (БАРС-11), выполняющего задачи на запорожском направлении.