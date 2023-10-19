Политолог заявил о приоритете Израиля перед Украиной для США

Израиль — более старый и значимый союзник для Соединенных Штатов, чем Украина. Поэтому, если встанет выбор, кому оказывать большую поддержку, он будет сделан именно в пользу Израиля. При этом в настоящее время у США достаточно ресурсов для помощи обеим странам. Об этом политолог-американист Малек Дудаков заявил в четверг, 19 октября.

«В принципе, финансовую помощь США могут выделять в любом объеме, запрашиваемые суммы не так велики для американского бюджета. Но важно, что ограничены военные ресурсы. К примеру, снаряды калибром 155 мм сейчас в дефиците, потому что большие объемы тратит Украина. Но это не значит, что у Штатов нет оружия», — сказал Дудаков в разговоре с Lenta.Ru.

По словам эксперта, страна может осуществлять поставки оружия для израильского «Железного купола», потому что эти ракеты не нужны Украине. Однако есть определенные пересечения в нуждах этих двух стран.

«На большое контрнаступление Украины и большую операцию в секторе Газа запасов может не хватить. Но на вялую операцию против ХАМАС и оборонительную операцию Украины ресурсов будет достаточно», — считает политолог.

При этом эксперт подчеркнул, что, если встанет выбор между двумя конфликтами, выбор будет сделан в пользу поддержки Израиля, являющегося более значимым и старым американским союзником.

«Украине заявят, что надо прекращать контрнаступление и поменьше тратить», — заключил политолог.

Накануне сообщалось, что президент США Джо Байден намеревается запросить у конгресса порядка $60 млрд, которые будут направлены на помощь Украине. По планам Байдена, Украине выделят львиную доли пакета помощи общей суммой $100 млрд, который будет также распределен между Тайванем, Израилем и проектом по охране южной границы США, пишет ИА «Регнум».

Днем ранее агентство Bloomberg писало, что Байден запросит у конгресса около $100 млрд для помощи Украине и Израилю, а также для безопасности американских границ.

15 октября Байден заявил, что США имеют возможность для одновременной поддержки Украины и Израиля. Он отметил, что Соединенные Штаты смогут обеспечивать «международную безопасность».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.