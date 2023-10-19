Российский командир расчета ЗРК рассказал о противостоянии ракетам ATACMS

Российская противовоздушная оборона (ПВО) научится противостоять американским дальнобойным ракетам ATACMS. Об этом 19 октября заявил командир одной из зенитно-ракетных батарей группировки войск «Юг» с позывным Пуля.

Он рассказал, что после появления нового оружия у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не сразу бывает понятно, что оно из себя представляет. Но спустя некоторое время необходимая информация начинает появляться.

«Теперь сбиваем и бомбы, и крылатые ракеты в дежурном режиме. Мы очень быстро учимся. Буквально после нескольких случаев применения нового боеприпаса создаем способы противодействия и алгоритмы работы. Будем сбивать и ATACMS», — сказал военнослужащий «РИА Новости».

Офицер добавил, что для борьбы с ракетами необходимо изучить их траекторию, понять, как они маневрируют в полете и какую скорость развивают, а также отследить практическое выполнение пуска. По его словам, первая информация по ATACMS у войск ПВО уже имеется.

Ранее в этот день полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с «Известиями» сообщил, что ракеты ATACMS полностью идентифицируются российскими средствами ПВО.

18 октября президент РФ Владимир Путин отметил, что поставки дальнобойных американских ракет ATACMS Украине наносят вред. По его словам, они создают дополнительную угрозу, однако Россия сможет отразить подобные атаки.

Днем ранее Белый дом подтвердил передачу Киеву ATACMS с дальностью 165 км. В пресс-службе Совета национальной безопасности Белого дома отметили, что это повысит боевой потенциал Украины, при этом Пентагон не смог подтвердить дальнейшие поставки этих ракет. Передачу вооружения также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.