Реклама
Прямой эфир
Мир
Минздрав Палестины заявил о 3 859 погибших с начала эскалации
Экономика
Российскому бизнесу предложили использовать бренд «Сделано в России»
Мир
Москва и Пекин скоординируют действия по конфликту на Ближнем Востоке
Общество
Глава Минздрава назвал число страдающих ожирением россиян
Общество
Закончилось брендирование 70-го павильона ВДНХ к выставке «Россия»
Политика
Путин провел встречу с генконструктором «ОДК-Авиадвигатель»
Общество
В Минздраве назвали стабильно тяжелым состояние раненого журналиста Sputnik
Мир
ХАМАС заявило о боях с Израилем в лагерях беженцев на Западном берегу
Интернет и технологии
В WhatsApp появилась функция по ведению сразу двух аккаунтов
Мир
Аэропорт Базеля эвакуировали из-за угрозы взрыва
Мир
Пашинян отметил роль ЕС в плане по нормализации отношений Еревана и Баку
Мир
СМИ сообщили об атаке иракской шиитской группировки на базу США в Сирии
Происшествия
В зоне спецоперации погиб казак Александр Можаев с позывным Бабай
Мир
Минстрой допустил ввод понятия апартаментов в законодательство
Сюжет:

Российский командир расчета ЗРК рассказал о противостоянии ракетам ATACMS

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Defense Ministry
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская противовоздушная оборона (ПВО) научится противостоять американским дальнобойным ракетам ATACMS. Об этом 19 октября заявил командир одной из зенитно-ракетных батарей группировки войск «Юг» с позывным Пуля.

Он рассказал, что после появления нового оружия у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не сразу бывает понятно, что оно из себя представляет. Но спустя некоторое время необходимая информация начинает появляться.

«Теперь сбиваем и бомбы, и крылатые ракеты в дежурном режиме. Мы очень быстро учимся. Буквально после нескольких случаев применения нового боеприпаса создаем способы противодействия и алгоритмы работы. Будем сбивать и ATACMS», — сказал военнослужащий «РИА Новости».

Офицер добавил, что для борьбы с ракетами необходимо изучить их траекторию, понять, как они маневрируют в полете и какую скорость развивают, а также отследить практическое выполнение пуска. По его словам, первая информация по ATACMS у войск ПВО уже имеется.

Ракеты ATACMS: характеристики и дальность, чем сбивают
Эксперты пояснили, какие системы российские войска могут противопоставить этому оружию

Ранее в этот день полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с «Известиями» сообщил, что ракеты ATACMS полностью идентифицируются российскими средствами ПВО.

18 октября президент РФ Владимир Путин отметил, что поставки дальнобойных американских ракет ATACMS Украине наносят вред. По его словам, они создают дополнительную угрозу, однако Россия сможет отразить подобные атаки.

Днем ранее Белый дом подтвердил передачу Киеву ATACMS с дальностью 165 км. В пресс-службе Совета национальной безопасности Белого дома отметили, что это повысит боевой потенциал Украины, при этом Пентагон не смог подтвердить дальнейшие поставки этих ракет. Передачу вооружения также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023