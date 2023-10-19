Эксперт оценил планы по повышению лимита по соцвкладам до 100 тыс. рублей

Задача законопроекта о вкладах для малоимущих состоит в том, чтобы повысить интерес россиян к вложениям, сформировать привычку делать сбережения, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Об этом он рассказал «Известиям» 19 октября. Также он объяснил, что с увеличением лимита соцвклада повысится сумма дохода.

Ранее в этот день сообщалось, что, как рассказал «Известиям» зампред Совфеда Николай Журавлев, в Совете Федерации поддержали повышение максимального размера депозита для малоимущих с 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей. По его мнению, для банков такие расходы не будут существенными, а у людей появится дополнительный стимул копить деньги. Законопроект могут принять уже осенью этого года, добавил он.

«На сегодня в принципе сбережения имеют лишь 40% россиян. Безусловно, это показатель достаточно минимальный, который свидетельствует о том, что у 60% вообще нет никакой подушки безопасности. При этом большинство из них признают, что не имеют возможности делать регулярные накопления», — сказал Тараповский.

Эксперт обратил внимание на то, что не все граждане понимают элементарных механизмов и инструментов накопления.

«Кроме того, нужно понимать, что данный вклад будет иметь ряд ограничений и получить от него пассивный существенный доход вряд ли получится. Если взять сумму вклада в 50 тыс. рублей, на нем в год можно заработать около 5 тыс. рублей. Если увеличить сумму до 100 тыс. рублей, то сумма вырастет ровно пропорционально до 10 тыс. рублей», — уточнил он.

По его словам, в настоящее время ставки варьируются в среднем от 10 до 13% в зависимости от банка и условий. В итоге 1% прибавит несколько сотен рублей к годовому доходу, добавил эксперт.

«Очевидно, что доход пассивный незначителен. Однако задача законопроекта, на мой взгляд, повысить интерес россиян к вкладам, сформировать привычку делать сбережения и иметь пусть небольшую, но определенную сумму на счету. Насколько это удастся сделать именно этим инструментом, покажет время», — заключил Тараповский.

Законопроект о вкладах для малоимущих был внесен в Госдуму 26 мая. В I чтении он еще не принят. Как отмечается в пояснительной записке, документом предусматривается создание особых банковских продуктов — социального банковского счета и социального банковского вклада, условия которых будут учитывать гарантированное начисление дохода в размере процентной ставки в привязке к ключевой ставке Центробанка. Открытие соцвкладов будет доступно только для россиян с подтвержденным низким уровнем доходов — получателей мер социальной поддержки.