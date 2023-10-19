Реклама
Прямой эфир
Мир
Минздрав Палестины заявил о 3 859 погибших с начала эскалации
Экономика
Российскому бизнесу предложили использовать бренд «Сделано в России»
Мир
Москва и Пекин скоординируют действия по конфликту на Ближнем Востоке
Общество
Глава Минздрава назвал число страдающих ожирением россиян
Общество
Закончилось брендирование 70-го павильона ВДНХ к выставке «Россия»
Политика
Путин провел встречу с генконструктором «ОДК-Авиадвигатель»
Общество
В Минздраве назвали стабильно тяжелым состояние раненого журналиста Sputnik
Мир
ХАМАС заявило о боях с Израилем в лагерях беженцев на Западном берегу
Интернет и технологии
В WhatsApp появилась функция по ведению сразу двух аккаунтов
Мир
Аэропорт Базеля эвакуировали из-за угрозы взрыва
Мир
Пашинян отметил роль ЕС в плане по нормализации отношений Еревана и Баку
Мир
СМИ сообщили об атаке иракской шиитской группировки на базу США в Сирии
Происшествия
В зоне спецоперации погиб казак Александр Можаев с позывным Бабай
Мир
Минстрой допустил ввод понятия апартаментов в законодательство

Путин выступил за размещение серверов онлайн-игр в России и в домене .ru

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо сделать так, чтобы все игровые серверы находились в России в зоне ru.

«Нужно включить это в единый регулятор», — сказал он, выступая на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми 19 октября.

Российский лидер добавил, что «мы любим и Канаду, и США, но зарабатывать-то надо». Он подчеркнул необходимость перенести интернет-игры в единый регулятор, чтобы блокировать зону com и перевести программное обеспечение, офис и серверы в зону ru.

Ставка на киберспорт: каким будет призовой фонд «Фиджитал игр» в Казани
И почему этому направлению в России уделяют особое внимание

Ранее в этот день Путин сообщил, что Россия открыта к современным спортивным дисциплинам, в том числе к киберспорту. Президент напомнил про соревнования «Игры будущего», которые пройдут в 2024 году в Казани.

До этого, 9 октября, руководитель Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников сообщил, что Китай, Бразилия и Южная Корея находятся в числе самых перспективных стран для отечественных разработчиков игр. Он отметил, что ведутся переговоры о том, чтобы разработчикам из РФ ежегодно выдавали 15 лицензий на издание их проектов в Китае.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023