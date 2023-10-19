Путин выступил за размещение серверов онлайн-игр в России и в домене .ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо сделать так, чтобы все игровые серверы находились в России в зоне ru.

«Нужно включить это в единый регулятор», — сказал он, выступая на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми 19 октября.

Российский лидер добавил, что «мы любим и Канаду, и США, но зарабатывать-то надо». Он подчеркнул необходимость перенести интернет-игры в единый регулятор, чтобы блокировать зону com и перевести программное обеспечение, офис и серверы в зону ru.

Ранее в этот день Путин сообщил, что Россия открыта к современным спортивным дисциплинам, в том числе к киберспорту. Президент напомнил про соревнования «Игры будущего», которые пройдут в 2024 году в Казани.

До этого, 9 октября, руководитель Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников сообщил, что Китай, Бразилия и Южная Корея находятся в числе самых перспективных стран для отечественных разработчиков игр. Он отметил, что ведутся переговоры о том, чтобы разработчикам из РФ ежегодно выдавали 15 лицензий на издание их проектов в Китае.