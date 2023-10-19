В Одессе у районного военкома выявили коррупционные доходы более чем на $1 млн

Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины зафиксировало признаки незаконного обогащения главы Малиновского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Одессы (аналог военкомата) Вячеслава Кушнерова на сумму около 47 млн гривен (более $1,28 млн). Об этом 19 октября сообщили в Telegram-канале ведомства.

Как отмечается, члены семьи военкома подарили друг другу денежные средства на общую сумму 30 млн гривен (более $820 тыс.), при этом не имели для этого достаточных официальных доходов.

Кроме того, в мае 2022 года жена военкома купила квартиру в Одессе площадью 111,1 кв. м и автомобиль Toyota Highlander. Доход от перепродажи данного имущества составил 9,56 млн гривен (более $261 тыс.). Подозреваемый получил в подарок дом стоимостью 1 млн гривен (более $27 тыс.), а его теща в течение последних нескольких лет стала владелицей квартиры и нескольких автомобилей премиум-класса.

НАПК передало эту информацию в Нацполицию Украины для возбуждения уголовного дела.

5 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что борьба с коррупцией станет одним из ключевых направлений единого плана реформ страны до 2027 года.

До этого, 17 августа, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении областных военкомов. Такое решение было принято по результатам проверки на коррупцию. Зеленский отметил, что по итогам проверок военкоматов были установлены многочисленные нарушения и злоупотребления.