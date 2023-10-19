В Эстонии заявили о превращении Венгрии в троянского коня России

Венгрия рискует стать «троянским конем» России для Евросоюза и НАТО, заявил 19 октября председатель комитета национальной обороны рийгикогу (парламента Эстонии) Калев Стойческу.

«Риск состоит в том, что Венгрия может стать настоящим российским троянским конем в Евросоюзе и НАТО, блокируя ключевые решения, направленные на укрепление европейской безопасности и обороны», — заявил Стойческу в интервью ERR.

По его мнению, отношения между Россией и Венгрией строятся не только на прагматичной основе, благодаря которой Будапешт получает дешевый российский газ и атомную энергию, а Москва сохраняет часть бизнеса и партнера в Евросоюзе и НАТО, но и на идеологической.

«Венгрия не будет воздерживаться от активного общения с Россией любой ценой, по сути, вставая на сторону Кремля», — отметил эстонский политик.

Таким образом Стойческу прокомментировал состоявшуюся в Пекине 17 октября встречу президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в ходе которой венгерский политик отметил, что его страна никогда не намеревалась противостоять России. Кроме того, Будапешт заинтересован в дальнейшем развитии сотрудничества с Москвой, рассказал он.

Путин, в свою очередь, отметил, что нападки на Орбана вызваны завистью, так как он имеет мужество отстаивать интересы своего народа, а этого мужества многие политические деятели Европы лишены. Российский лидер назвал ерундой обвинения в адрес Орбана в том, что он ведет пророссийскую политику, и подчеркнул, что премьер Венгрии — провенгерский политик.