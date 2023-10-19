В бундестаге подняли вопрос о поставке Украине систем MARS II
Член бундестага Германии от блока фракций ХДС/ХСС Инго Гедехенс обратился к правительству ФРГ с парламентским запросом о количестве переданных Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) MARS II.
«Какое количество реактивных систем залпового огня MARS II из запасов бундесвера федеральное правительство выделило в качестве военной помощи Украине <...> и в какие сроки федеральное правительство планирует закупить соответствующую замену?» — цитирует текст обращения Lenta.Ru 19 октября.
24 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия в ближайшее время поставит Украине еще три системы ПВО IRIS-T. Он напомнил, что ФРГ ранее уже передавала Киеву систему IRIS-T, а также зенитно-ракетные комплексы и зенитные самоходные установки.
В августе стало известно, что на Украину прибыли ракетные системы залпового огня MARS II, поставленные Германией. MARS II является немецкой версией M270 MLRS американского производства.
В июне власти Германии опубликовали список вооружений, которые уже были или будут поставлены Украине. В него вошли 30 ЗСУ Gepard, о которых идет речь, система противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, РСЗО MARS и другие вооружения, передает RT.
Москва неоднократно призывала западные страны перестать накачивать Киев оружием. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, поставляя вооружение на Украину, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных, участвующих в спецоперации.
Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.
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