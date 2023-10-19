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Новые штрафы для владельцев собак ввели в Тюменской области

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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В Тюменской области по инициативе прокурора региона установлена административная ответственность за нарушения при выгуле собак. Как сообщает областное надзорное ведомство, законопроект был принят на заседании облдумы в четверг, 19 октября.

Законопроектом предлагается новая редакция ст. 2.3 Кодекса Тюменской области об административной ответственности. Данная статья устанавливает ответственность за нарушения дополнительных требований к содержанию домашних животных, введенных постановлением регионального правительства от 27 января 2023 года. В ней же прописаны требования по выгулу питомцев.

Как уточняет ИА «Ура.ру», теперь собаководов будут штрафовать за выгул животного без поводка, выгул собаки ростом от 40 см в холке без намордника, выгул нескольких крупных собак одним человеком, выгул собаки лицом в состоянии опьянения. Также штрафовать будут владельцев собак, проявляющих агрессию или отпущенных на самовыгул. Размер штрафа составит от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

«Реализация законопроекта позволит повысить личную ответственность владельцев домашних животных, предупредить нарушения в сфере выгула собак и обеспечить сокращение количества правонарушений в области обращения с животными», — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что депутаты облдумы поддержали инициативу единогласно.

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4 октября зоопсихолог сервиса «Лапка» Константин Метелин рассказал «Известиям» о том, какой специалист помогает животным справиться с психологическими проблемами и когда нужно обратиться за помощью. В частности, по его словам, владельцы нередко обращаются к зоопсихологу из-за агрессивного поведения животного.

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