Сектор Газа сообщил о гибели командующего силами безопасности

Командующий силами безопасности сектора Газа Джихад Мхейсен и члены его семьи погибли при ударе Вооруженных сил Израиля по его дому. Об этом 19 октября сообщило агентство Reuters.

Несколькими часами ранее гендиректор больниц Газы доктор Мохаммад Закут рассказал в эфире CNN о разрушении квартала Газы из-за авиаударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По его данным, на тот момент были убиты 13 человек, еще 25 пропали без вести под завалами.

Этим утром ЦАХАЛ заявила о нанесении за минувшие сутки ударов по сотням объектов радикального палестинского движения ХАМАС. Помимо этого, сообщалось о поражении десятков минометных установок, а также нанесении истребителями Израиля удара по главе военного крыла радикальной группировки «Комитеты народного сопротивления» Хусейну Абу Хилалю в Рафахе на юге Газы.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. 9 октября израильские власти приняли решение ввести полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду, а также перекрыв поставки продовольствия и топлива. В последующие дни Армия обороны Израиля продолжила наносить удары по сектору Газа.

По последним данным, с начала эскалации конфликта со стороны Израиля пострадали 4229 человек. Число жертв превышает 1,4 тыс. В секторе Газа в конфликте на сегодняшний день погибли 3785 человек и еще 12,5 тыс. получили ранения, сообщили палестинские медслужбы.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.